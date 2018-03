Sa ne aparam, zic!

Ca atare, am scris acest raspuns la amenda primita de NasulTV, dupa ce am revazut emisiunea incriminata, am studiat legile si am citit despre simbolurile pentru care am fost pedepsiti. Si asta, pentru ca atunci cand acuzi pe cineva ai face bine sa nu te iei dupa vorbe ci dupa fapte si dupa legi. Astfel, treaba devine mult mai simpla si mai cinstita.

Baza pedepsirii noastre, folosita de CNA este articolul de mai jos din Codul audiovizual:

Art. 73 „Este interzisă difuzarea de producţii audiovizuale în care sunt promovate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor convenţionale sau neconvenţionale, dacă diagnosticul şi actele medicale care îl atestă nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din România ori de instituţii similare din străinătate”].

Buuun! Deci, tamaia, aghiazma, batista sfiintita, rugaciunea, etc. prezente in emisiune… a decis CNA ca sunt tratamente neconventionale, ba mai mult…n-au fost certificate de Colegiul Medicilor sau alte institutii similare.

Really? Banuiesc ca toate televiziunile care prezinta Invierea Domnului trebuie si ele amendate cu sume colosale fiindca, unu la mana… Invierea nu a fost certificata medical de nimeni, lumina sfanta adusa acasa e tratament neconventional, deasemenea si pasca luata de la biserica care e trupul Domnului. Va dati seama?

Nu mai zic de Patriarh care umbla cu mopul cu aghiazma la ditamai Parlamentul care se face ca nu vede ce face CNA-ul…auch!

Noroc ca Isus s-a ridicat la Tatal, caci altfel, membrii CNA l-ar fi pus sa aduca sute si sute de certificate de la Colegiul Medicilor…loool…care sa ateste tratamentele neconventionale pe care le-a facut si din care spicuim:

Transformarea apei în vin la nunta din Cana Galileii

Invierea tanarului din Nain

Vindecarea unui lepros

Vindecarea soacrei lui Petru

Potolirea furtunii… my GOD!

Despartirea apelor

Vindecarea indracitilor gadareni….inspirationala gandindu-ne la cati indraciti sunt impotriva NasulTV

Vindecarea orbilor

Vindecarea omului cu mana uscata

Inmultirea pestilor si a painilor

Mersul pe apa

si altele multe, pe langa care apa sfiintita, ca panaceu, din emisiunea incriminata, pare ceva meschin deja.

Acuma sa nu intelegeti ca fac vreo comparatie cu cineva din emisiune, nicidecum. Vreau sa va descriu doar, lipsa de logica, de cultura si de incalcare a legislatiei care insotesc aceasta amenda. Si desigur…modul de a da amenzile, fara dreptul de a te apara, fara sa fie motivarea acesteia mai presus de orice indoiala, ca de aia iei banii din buzunarul meu cetatenesc, nu sa insiri transcriptul ca motivatie ci sa faci un minim efort sa si gandesti. Cum poti sa clasifici fluierand aghiazma drept tratament neconventional? Nici macar nu intelegi ce este si semnifica ea, ceea ce te face inapt de a ma amenda.

Pai va dati seama stimati telespectatori ce ar fi patit bietul Isus daca aparea la NasulTV si se supunea codului interpretat de ilustrii membri al CNA-ului? Cam ce amenzi de-a dreptul fabuloase ar fi incasat? Cum ar fi vrut doamna Gubernat, aceasta adevarata Cato cel Batran… sa ii ia licenta si cum domnul acela cu nume predestinat l-ar fi urmarit pana in panzele albe sa vada daca s-a potolit cu astea?

In alta ordine de idei, banuiesc ca doamnele si domnii din CNA sunt botezati cu totii, presupun. Si au botezat la randul lor. Pai ia sa vedem…

Prin Taina Botezului, instituita de Mantuitorul, omul care crede in Hristos renaste din apa si din Duh la viata cea adevarata in Hristos si devine membru al Bisericii. Taina se savarseste prin intreita afundare in apa a celui ce se boteaza in numele Sfintei Treimi, savarsitorul ei fiind preotul sau episcopul. Prin Botez si afundarea omului in apa in numele Sfintei Treimi se produce moartea omului vechi si renasterea lui la viata ade­varata in Hristos. O data cu aceasta omul se spala de pacatul stramosesc si de toate pacatele savarsite mai inainte si se im­prima chipul lui Hristos in el. Prin aceasta omul, unindu-se cu Hristos, este introdus in Biserica si devine membru al Trupului tainic al Domnului.

Cum asa? V-ati supus unui tratament neconventional si neatestat de niciun Colegiu Medical? Tztztztz…Si nu protestati?

Sunt doamnele si domnii de la CNA casatoriti? Aoleu…taina cununiei e si ea plina de obiecte declarate deja tratamente neconventionale…paharul, cununa, legatura…rugaciunea.

Jenant! Jenant cand pui transcriptul integral si te faci ca ploua cand preotul acela, protestant, intreaba de fiecare data:

Preot: Cine v-a vindecat?

Maria: Dumnezeu.

Cine v-a vindecat?

Cornelia: Domnul!

Preot: Credeți în puterea lui Dumnezeu?

Maria: Cred, dacă nu credeam …

Preot: El reprezintă Duhul Sfânt, Amin!

Atunci eu te rog, Dumnezeu, vizitează această persoană și fă se se întâmple o minune, fă să se întâmple o vindecare totală și completă, ca această apă să fie sfințită ca un sfânt medicament pentru vindecarea trupului și vindecarea sufletului. În numele lui Iisus Hristos și cei care cred să zică: Amin, Amin, așa să fie! Amin! Credeți! Totul este posibil dacă credeți. Beți! Primiți forță, eu sunt împreună cu dumneavoastră

Nu s-au cerut bani, nu s-a vandut nimic si totusi, un ilustru necunoscut aparent… agramat… cel care a facut denuntul la MAI, retineti, nu la CNA isi permite sa faca lumea „borfasa” fara sa aduca nicio dovada in acest sens, doar pe parerea lui personala.

BORFÁȘ, borfași, s.m. Hoț de rufe, de haine, de lucruri mărunte; găinar, bojogar. – Boarfă + suf. -aș.

Aș vrea să fac o sesizare dar nu știu unde, în legătură cu unii – Catedrala Credinței, care au o reclamă (minute bune) pe Nașul TV și arată cum vindecă oameni printr-o rugăciune sau punând niște picături în palmă … brusc se fac bine … în secolul ăsta … Deci unde pot face o sesizare pt. ca borfașii ăștia să nu mai poată păăli oamenii vulnerabili?

Timpurile actuale este o emisiune, nu e calup de reclama, asa ca INCADRAREA facuta de CNA pe baza denuntului de mai sus este in mod evident o mizerie facuta special ca sa inchida singura televiziune libera.

As putea sa inteleg la un moment dat ca corectitudinea politica a lovit cu putere in demolarea simbolurilor dar cum nu am inca toate datele…o sa ma abtin.

Insa, mai jos gasiti toate articolele de lege incalcate de CNA in aceasta spetza si un mic dictional pentru cultura generala pentru cei care dau amenzi in necunostinta de cauza si cu rea intentie, ca sa folosesc un limbaj avocatesc…

Protecţia dreptului la libertatea de gândire conştiinţă şi religie în baza Convenţiei Europene a Drepturilor Omului – Ghidul Consiliului Europei cu privire la drepturile Omului

Articolul 9 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie; acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau convingerea, precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea in mod individual sau in colectiv, in public sau in particular, prin cult, invatamant, practici si indeplinirea ritualurilor .

Jurisprudenţa oferă explicaţii clare că autorităţile de stat nu numai că sunt solicitaţi să se abţină de la întreprinderea acţiunilor care să facă interferenţă cu gândirea, conştiinţa şi religia, dar în anumite circumstanţe să ia măsuri pozitive pentrua încuraja şi proteja aceste libertăţi. Articolul 9 are legătură strânsă, atât din punct de vedere textual cît şi valoric cu articolul 10 care se referă la libertatea de exprimare şi cu articolul 11 care garantează dreptul de asociere.

Articolul 18 al Declaratiei Universale a Drepturilor Omului din 1948 prevede:

Orice persoană are dreptul la libertatea gândirii, a conştiinţei şi a religiei; acest drept implică libertatea de a-şi schimba religia sau convingerile precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile sale, individual sau în colectiv, atât în public cât şi privat, prin învăţământ, practici, cult şi îndeplinirea de rituri.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării – Este garant al respectarii si aplicarii principiului nediscriminarii, in conformitate cu legislatia interna in vigoare si cu documentele internationale la care Romania este parte.

Investigarea, constatarea si sanctionarea faptelor de discriminare. Pentru analizarea cat mai corecta a cazurilor si pentru luarea deciziilor in cazul petitiilor primite sau autosesizarilor, Colegiul Director dispune de masuri pentru a investiga cazurile, in urma carora acesta constata existenta sau nu a faptei de discriminare si dupa caz, sanctionarea acesteia.

ORDONANTA nr. 137 din 31 august 2000 (*republicată) privind prevenirea şi sancnctionarea tuturor formelor de discriminare*)

(vii) dreptul la libertatea de gandire, constiinta şi religie;

(viii) dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare;

ART. 6 – Constituie contravenŃie, conform prezentei ordonanŃe, discriminarea unei persoane pentru motivul ca aparŃine unei anumite rase, nationalitati, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia, într-un raport de munca şi protecŃie socială, cu excepŃia cazurilor prevăzute de lege, manifestată în următoarele domenii:

e) aplicarea măsurilor disciplinare;

Constitutia Romaniei

ARTICOLUL 29

(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.

(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.

ARTICOLUL 30

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

Legea audiovizualului nr. 504/2002

Art. 6. (3) Sunt interzise ingerințe de orice fel în conținutul, forma sau modalitățile de prezentare a elementelor serviciilor de programe, din partea autorităților publice sau a oricăror persoane fizice sau juridice, române ori străine.

(4) Nu constituie ingerințe normele de reglementare emise de Consiliul Național al Audiovizualului în aplicarea prezentei legi și cu respectarea dispozițiilor legale, precum și a normelor privind drepturile omului, prevăzute în convențiile și tratatele ratificate de România .

Art. 10. (3) În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale Consiliul are obligația să asigure:

a) respectarea exprimării pluraliste de idei și de opinii în cadrul conținutului serviciilor de programe transmise de radiodifuzorii aflați sub jurisdicția României; b) pluralismul surselor de informare a publicului;

DICTIONAR PENTRU MEMBRII CNA

RITUÁL, -Ă I. adj. referitor la rituri; făcut după anumite rituri; ritualic. II. s. n. punerea în scenă a unui eveniment sacru sau a unui mit; ceremonial religios. * act magic cu implicații folclorice, având ca obiect orientarea unei forțe oculte, malefice sau benefice, către o acțiune determinată, după anumite reguli; rit (1). (< fr. rituel, it. rituale, lat. ritualis) „Aghiasma, apa sfintita prin slujba bisericeasca, se face cand preotul cheama asupra ei puterea Duhului Sfant, pentru ca ea sa aiba puterea de a sfinti viata oamenilor si a naturii inconjuratoare, pentru ca ele sa capete binecuvantarea Domnului. Apa este simbolul curatirii sufletesti, a promovarii si a sfintirii vietii. La Botezul Domnului, se face aghiasma mare; aceasta se ia inainte de anafora; se da si celor ce sunt opriti de la Impartasanie, ca intarire spre nadejdea pocaintei, a mangaierii si indreptarii lor pentru viitor (Constitutiile Apostolice VIII, 29).”

Pe usa bisericii din Manastirea Frasinei, am gasim scris: „Aghiasma mica se poate bea zilnic, dupa anafura, daca dupa miezul noptii nu s-a mai baut si nu s-a mai mancat nimic. Pentru cei bolnavi este de mare folos sa guste aghiasma si sa-si stropeasca cu ea partile trupesti aflate in suferinta. Elevii si studentii pot lua aghiasma mica si sa-si stropeasca cu ea fruntea si hainele, spre a le lumina Dumnezeu mintea. Femeile nu pot lua aghiasma in perioada de necuratie trupeasca lunara. Cei casatoriti nu pot lua aghiasma daca s-au aflat trupeste in acea zi. Aghiasma mica luata cu rugaciune si cu multa cuviinta alunga duhurile rele, mintea o curateste de gandurile rele si o indrepteaza spre rugaciune.”

In cartea liturgica numita „Molitfelnic”, inainte de slujba de sfintire mica a apei, aflam urmatorul indemn: „Stiut sa fie ca prea bun obicei este si folositor de suflet sa se faca in biserici, in manastiri si in case, Sfintirea Apei la toate zilele dintai ale lunii si a stropi pe oameni in manastiri si in chilii, asemenea si in casele mirenilor si toate ale lor. Aceasta apa sfintita pe care Duhul Sfant prin rugaciunile preotilor o sfinteste, multe feluri de lucrari are, precum insasi ectenia sfintirii si rugaciunea marturisesc; ca prin stropirea ei, duhurile cele viclene din tot locul se gonesc si se iarta de pacatele cele mici de peste toate zilele, adica nalucirile diavolesti, gandurile cele rele; iar mintea se curateste de lucrurile cele spurcate si indreptata spre rugaciune se face; aduce dar paza, inmultirea castigului si indestulare; bolile goneste si da sanatate trupeasca si sufleteasca. Si mai in scurt sa zicem: toti cei ce o primesc cu credinta, iau sfintenie si binecuvantare. Pentru aceasta dar, datori sunteti si voi, preotilor, sa va invatati enoriasii vostri ca sa o primeasca pe ea cu credinta, spre marele lor folos.”

3.Lucrurile sfintite de care trebuie sa se foloseasca si sa se impartaseasca fiecare credincios sunt urmatoarele:

a) AGHIASMA (apa sfintita); b) ANAFURA (paine sfintita); c) ULEI SFINTIT (de la Sf. Maslu sau de la Litie); d) ICOANE, CRUCI, TROITE de asemenea toate aceste obiecte sfintite au un mare rol in sfintirea omului si a locului in care sta omul). Toate aceste sfintiri se fac de catre preot cu harul care este in el prin invocarea Duhului Sfant ca sa vina si sa sfinteasca acele lucruri sau obiecte.

4 BATISTA

Moldova (2. GOROVEI, p. 45; 82; 169). După ce îi întreabă şi le obţine consimţământul, preotul face o scurtă slujbă religioasă a „încredinţării” (logodnă), în decursul căreia se schimbă batistele între miri, simbol şi pecetluire a unirii, schimbarea verighetelor fiind o practică străină în această zonă – Ţara Haţegului (CLOPOTIVA, II, p. 415). În Moldova, în ajunul Bobotezei (5 ianuarie), fetele iau prima îmbucătură dimineaţa şi o leagă în colţul batistei sau testemelului, o poartă toată ziua în sân, fără să mănânce nimic până seara; când trebuie să se culce, mănâncă bucata păstrată, nu vorbesc cu nimeni şi peste noapte se crede că îşi vor vedea în vis ursitul (3. MARIAN, I, p. 142). În satele de pe Valea Jaleşului-Gorj, mireasa împarte fetelor şi băieţilor câte o batistă, pe care le-o prinde în piept; tot câte o batistă împarte mireasa şi la ea acasă, până la venirea ginerelui (CĂRĂBIŞ, p. 87). Într-un sat din Dâmboviţa (Morteni), între Crăciun şi Bobotează, fetele brodează batiste, pe care apoi le încredinţează flăcăilor, care le prind de o prăjină din lemn de brad, foarte lungă, încăpând pe ea şi 1200 de batiste; în ziua prăznuirii Sfântului Ioan Botezătorul (7 ianuarie), flăcăii se organizează în patru cete, care pornesc din patru părţi diferite ale satului şi intră în fiecare gospodărie unde locuieşte câte un Ion, îl binecuvântează, îl stropesc cu apă sfinţită (agheasmă) cu ajutorul unui buchet de busuioc şi-l pun pe sărbătorit să sărute crucea (busuiocul, căldăruşa şi crucea sunt luate de la biserică, cu încuviinţarea şi binecuvântarea preotului); purtarea prăjinii se face de către 4-6 flăcăi, pe orizontală şi într-un permanent balans; când cetele se întâlnesc, flăcăii încep un soi de întrecere prin trântă; gazda, numită Ion, le dă vin, cozonac, bani; în final, „steagul” (prăjina cu batiste) este ridicat pe verticală şi în jurul lui se încinge un joc la care participă şi fetele; se crede că, dacă un Ion nu este binecuvântat de către ceata de flăcăi, îi va merge rău tot anul; elementele componente nu au pertinenţă în ceea ce priveşte rolul pe care îl îndeplinesc în economia obiceiului, de aceea el pare mai degrabă o aglutinare a mai multor ritualuri a căror sorginte este greu de explicat, sau poate să fie şi un produs local, cu un scenariu finisat insuficient, din cauza necunoaşterii „logicii” gândirii tradiţionale; totuşi, informaţiile obţinute atestă faptul că odinioară prăjina era ţinută, imediat după Crăciun, legată sub streaşina bisericii (NOTE, Antonescu). Batistele de nuntă simbolizează unirea tinerilor, pecetluirea căsătoriei; după unii autori, schimbul de batiste ar fi precedat pe cel al verighetelor; în Vrancea, după cununie, batista este tăiată în două jumătăţi, fiecare dintre soţi fiind apoi înmormântat la bătrâneţe cu jumătatea sa de batistă, în gândirea tradiţională aceasta servind la recunoaşterea şi reunirea soţilor în lumea „de dincolo”; devenită element de decor al interiorului, batista se integrează perfect în structura interiorului tradiţional, folosită cu precădere în Argeş şi Muscel, Prahova, Rm. Sărat, Neamţ şi Moldova; decorul batistelor, cu buchete şi ghirlande, reproduce motive vegetale şi florale, tulpini cu frunze şi flori, corole simple, ramuri delicate, ordonate în reţele dense, adevărate labirinturi vegetale, care amintesc de ţesăturile fine ale orientului, vrejuri (cel mai adesea, viţa de vie), cu frunze şi fructe, trandafiri; este de presupus că simbolurile purtate de aceste motive sunt legate de ideea fecundităţii şi a perpetuării vieţii şi, implicit, de existenţa şi durabilitatea cuplului (AL-TERESCU, p. 83). – din Dictionarul de simboluri si credinte traditionale romanesti de Romulus Antonescu

————————-

Suntem in post si daca am gresit si te-am ofensat in vreun fel, Doamne, te rog umila sa ma ierti!