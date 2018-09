Sacrificarile de porci au ajuns in iulie la un maxim istoric

porci google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sacrificarile de porci din luna iulie au insumat 467.000 de capete, in crestere fata de luna trecuta, cand se inregistrau un numar de 335.000 de capete, arata datele comunicate, vineri, de Institutul National de Statistica - INS, potrivit Mediafax. Cifra lunara de peste 40.000 de tone nu a mai fost atinsa in ultimii ani, cu exceptia lunilor decembrie din fiecare an, cand sacrificarile trec de 135.000 de tone, fiind ocazionate de sarbatorile Craciunului. In luna iulie, numarul sacrifcarilor si greutatea in carcasa au crescut la porcine si la pasari, iar la bovine si la ovine si caprine au scazut. Comparativ cu iulie 2017, numarul sacrificarilor si greutatea in carcasa au crescut la pasari si porcine, iar la bovin ...