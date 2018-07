Sacrificii URIASE pentru a fi pe teren. Mbappe a jucat accidentat finala Campionatului Mondial

Suedezii vor cursuri de limba romana. Motivul este de-a dreptul incredibil Un profesor suedez din Uppsala a propus universității la care lucrează înființarea unui cerc de limba română pentru ca toți conaționallii săi care doresc să poată învăța limba cu scopul de a interacționa mai bine cu cerșetorii români, relatează publicația unt.se. Uppsala este cel de-al patrulea oraș din Suedia ca mărime, având o populație de […] The post Suedezii vor cursuri de limba română. Motivul este de-a dreptul incredibil appeared first on Cancan.ro.

Carmen Dan, primele declarații dupa ce și-a ingropat soțul: „Am rezistat pentru ca am un copil” Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a vorbit despre moartea soțului ei și cum a trecut peste acest moment trist din viața sa, într-un interviu acordat unui post tv de știri, amintind și de toate jignirile pe care a trebuit să le suporte în urma decesului. ”Mi-e greu să vorbesc. Face parte din acea pauză pe […] The post Carmen Dan, primele declarații după ce și-a îngropat soțul: „Am rezistat pentru că am un copil” appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 22 iulie 2018. Sagetatorii vor fi intuitivi și energici Horoscopul zilei de 22 iulie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 22 iulie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 22 iulie 2018 spune că astăzi nativii din zodia Săgetător vor fi intuitivi și plini de energie […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 22 iulie 2018. Săgetătorii vor fi intuitivi și energici appeared first on Cancan.ro.

Mircea Badea, gest surprinzator la TV! S-a dezbracat și și-a aratat parțile intime in direct: „Ce atata frasuiala?” Moment unic în platoul emisiunii ”În Gura Presei”, acolo unde Mircea Badea a făcut un gest surprinzător. Vorbind despre mitingul celor din Diaspora, programat în august, realizatorul TV s-a oprit asupra interminabilei discuții privind estimarea numărului de participanți. Antrenat de subiect, Mircea Badea și-a rupt nasturii de la cămașă și și-a arătat pieptul, într-un gest […] The post Mircea Badea, gest surprinzător la TV! S-a dezbrăcat și și-a arătat părțile intime în direct: „Ce atâta frăsuială?” appeared first on Cancan.ro.

Tenis: Mihaela Buzarnescu a ratat calificarea in finala turneului BRD Bucharest Open Jucătoarea de tenis Mihaela Buzărnescu, favorita numărul 2 a turneului BRD Bucharest Open, a ratat calificarea în finală după ce a fost învinsă, sâmbătă, în semifinale de croata Petra Martic cu scorul de 6-4, 6-4. Buzărnescu, singura româncă rămasă în competiţie, a început ezitant, nereuşind să î ...

Rectificare bugetara: Primaria Capitalei aloca inca 10 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului. Alte biserici primesc si ele fonduri suplimentare Primăria Capitalei intenţionează să aloce alte 10 milioane de lei, printr-o rectificare bugetară, pentru finalizarea Catedralei Mântuirii Neamului, suma totală propusă prin acest demers, pentru bisericile din Bucureşti, fiind de peste 63 de milioane de lei.

Andreea Pora, atac la Dragnea: Omul nu pricepe sau nu-i vine sa creada ca nu are cum sa ciștige partida. Cei din jurul lui insa incep sa ințeleaga Jurnalista Andreea Pora analizează ultimele evenimente de pe scena politică din România în centrul cărora a fost implacabil liderul PSD, Liviu Dragnea. Ea analizează în Revista 22 comportamentul acestuia, dar și al celor din jurul său și mai ales al instituțiilor statului care până acum dădeau semne ...

Ancheta la Complexul Energetic Oltenia: Ministrul Energiei a trimis Corupul de Control Ministerul Energiei a trimis Corpul de Control la mina Pinoasa, unde sâmbătă doi angajați au fost răniți, în urma exploziei unui panou electric, iar din primele cercetări rezultă că este vorba despre „un caz de neglijență în serviciu”, anunță ministerul.„Din primele evaluări se pare că este vorba de ...

Daniela Crudu are un nou iubit?! Cu cine au prins-o paparazzii nostri la Mamaia Daniela Crudu pare ca nu poate sa stea singura prea mult timp. Recent, Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a &bdqu...