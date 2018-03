SAJ Iasi spera la o salvare! Echipajele incearca sa faca fata numarului mare de solicitari

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi si-au prezentat bilantul activitatii pe anul 2017. SAJ Iasi este o unitate componenta a Sistemului national de asistenta medicala de urgenta si prim ajutor calificat, care asigura realizarea asistentei medicale publice de urgenta in faza prespitaliceasca prin echipaje de urgenta proprii, precum si cu echipaje integrate ale SMURD din structura ISUJ Iasi. De asemenea, SAJ Iasi este integrat ca agentie de urgenta in SNUAU 112 alaturi de Politie, IGSU, Jandarmerie, SMURD. Serviciul de urgenta colaboreaza cu echipajele de prim ajutor ale ISUJ - SMURD, cu toate unitatile cu paturi ale retelei sanitare publice si private din judet, Institutia Prefectului, si are relatii fu ...