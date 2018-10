Salariile cadrelor didactice se modifica! Care categorie de profesori este vizata

Bani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Salariile cadrelor didactice se vor schimba. Nu este vorba, insa, de toate, ci doar de anumite categorii. Anuntul a fost facut printr-un comunicat de catre Ministerul Educatiei. Astfel, cadrele didactice de la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale de la clasele primare vor fi platite incepand cu ora, asta in situatia in care cursurile depasesc numarul de ore prevazute in planurile de invatamant. Vezi si: Cuvintele pretioase pe care le-a rostit un binecunoscut profesor doctor neurochirurg roman. De ce are nevoie cu adevarat organismul nostru pentru a se lupta cu bolile „Ministrul Rovana Plumb a decis, in acelasi timp, sa elimine fisa de activitate lunara, formular ce era cuprins in An ...