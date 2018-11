Salariile militarilor si politistilor vor creste din 2019. Ce venituri vor incasa cadrele militare. Declaratiile ministrului Muncii

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat că salariile poliţiştilor şi militarilor vor creşte de la 1 ianuarie 2019, informează Observator.tv Ministrul a explicat cum vor creşte salariile militarilor şi poliţiştilor din România, de la începutul anului, în funcţie de grad şi sporuri.Salariile militarilor din MApN, din ianuarie 2019MaiorSalariul creşte cu 845 lei, urmând să ajungă la 5.019 lei. La această sumă se adaugă sporurile şi norma de hrană şi haineCăpitanSalariul creşte cu 864 lei de la 1 ianuarie 2019 şi va ajunge la 4.324 lei, la care se adaugă sporurile şi norma de hrană şi haine.Locotenent gradaţie 4Salariul creşte cu 868 lei, plus sporuri, şi va ajunge la 3.445 leiSublocotenentSalariul creşte cu 836 lei, plus sporurile aferente, va ajunge la 2.958 lei.Plutonier gradaţie 4Salariul creşte cu 932 lei din ianuarie 2019 şi va ajunge la 3.017 lei, plus sporuri.Sergent majorSalariul creşte cu 848 lei şi va ajunge la 2.933 lei, plus sporuri.Sergent gradaţia 4Salariul creşte cu 533 lei şi va ajunge la 2.618 lei, din ianuarie 2019.Caporal gradaţia 4Salariul creşte cu 352 lei şi va ajunge la 2.437 lei, plus sporuri.SoldatSalariul creşte cu 151 lei şi va ajunge la 2.236 lei, în ianuarie 2019."Să nu uităm că aici trebuie să se cumuleze şi cu noul salariu minim pe economie. Dacă soldatul ar avea studii superioare, automat intră pe grila cealaltă de salarizare, de la 1 decembrie 2018, care trebuie să ajungă la 2.350 lei", a precizat Lia Olguţa Vasilescu.Sergent major gradaţia 4Salariul creşte cu 493 lei şi va ajunge la 2.578 lei, la care se adaugă toate sporurile şi norma de hranăPlutonier majorSalariul creşte cu 727 lei, plus sporuri, şi va ajunge la 2.858 leiCăpitanSalariul creşte cu 948 lei şi va ajunge la 4.688 leiLocotenet colonelSalariul creşte cu 912 lei, plus sporuri, şi va ajunge la 4.928 leiAgent şef adjunct grad 4Salariul creşte cu 704 lei şi va ajunge la 2.907 lei, la care se adaugă sporuri şi norma de hrană.Agent şefSalariul creşte cu 638 lei şi va ajunge la 3.134 lei, la care se adaugă sporuri şi norma de hrană.Subcomisar 2 gradaţia 4Salariul creşte cu 965 lei şi va ajunge la 4.646 leiSubcomisar 1 gradaţia 4Salariul creşte cu 868 lei şi va ajunge la un slariu de 5.063 lei, plus sporuri.Sursa: Observator.net