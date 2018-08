Salariul fiului Vioricai Dancila a fost "desecretizat"! Cum a reusit nora premierului sa-si achizitioneze o masina de 20.000 euro in cateva luni?

Fiul Vioricai Dancila lucreaza la o companie petroliera unde Statul Roman detine peste 20% din actiuni.

Victor Dancila, fiul Premierului Romaniei a castigat in anul fiscal trecut suma de 44.400 de la o companie petroliera unde Statul Roman destine 20% iar Fondul proprietatea alte 10% din actiuni. In medie, Dancila a castigat aproximativ 3.700 lei de la angajatorul sau.

Suma apare in premiera in declaratia sotiei sale, Elena Dancila. Nora Vioricai lucreaza la Primaria Sectorului 5 de un an si jumatate in functia de Consilier Juridic. Pana acum, insa ea nu a facut public salariul sotului ei, preferand sa completeze cu sintagma „conform fisei fiscale”, in dreptul venitului acestuia.

Acelasi lucru l-a facut si in mai 2018, pentru ca doua saptamani mai tarziu sa revina pe site-ul primariei cu o alta declaratie de avere „rectificativa”. Singura rectificare este salariul sotului, care a fost practic „desecretizat”. Fata de Victor Dancila, Elena castiga aproape de doua ori mai putin: 28.190 lei pe an (2.350 lei pe luna).

Nora premierului a mai avut momente de confuzie si in trecut. Daca in ianuarie 2017, cand a venit la primarie, ea declara ca detine doar o garsoniera in Bucuresti alaturi de Victor Dancila, patru luni mai tarziu, Elena isi aminteste si de un apartament pe care fiul Vioricai l-a obtinut prin donatie in 2013.

Interesant este modul prin care Dancila Jr si sotia lui si-au achitionat un automobil Volskwagen Passat nou, tot anul trecut. Elena si Victor nu au avut nici un venit, inainte ca aceasta sa se angajeze in primarie, nu au avut conturi sau bani in cont. In declaratiile de avere ulterioare nu au aparut nici datorii, ceea ce inseamna ca masina a fost luata cu „banii jos”. Pretul de catalog a acestui automobil incepe de la 20.000 euro iar modul de achizitie a fost un contract de vanzare/cumparare.

