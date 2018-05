Salata de dovlecei cu maioneza este grozava! La noi in casa a devenit obligatorie

Ingrediente:

-2-3 catei de usturoi

-apa, sare

-1 galbenus

-250 ml ulei

-1-2 linguri mustar

-2-3 dovlecei mari

-sare dupa gust

-140 g iaurt gras

Mod de preparare

Curatam dovleceii de coaja, taiem in doua, scobim de seminte apoi dam pe razatoarea mare. Intr-o oala incapatoare punem apa cu sare pe foc. Cand incepe sa fiarba punem dovleceii dati pe razatoare. Lasam la foc potrivit pana cand sunt fierti, se verifica din cand in cand.

Dupa ce au fiert punem in strecuratoare, dam sub un jet de apa rece si lasam sa se scurga de apa, apasandu-se din cand in cand cu dosul unei linguri.

Intre timp pregatim maioneza din galbenus, mustar si ulei. Toate ingredientele trebuie sa fie la aceeasi temperatura pentru a nu se taia maioneza in timpul prepararii.

Curatam usturoiul si ii pisam.

Dupa ce s-a scurs dovlecelul, se amesteca cu maioneza si iaurt, se condimenteaza cu sare dupa gust, se adauga si usturoiul, se amesteca bine, dupa care este gata de servire.

Pofta buna!

