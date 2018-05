Salina Turda face angajari. Care sunt posturile disponibile si conditiile de angajare

s604x0 Salina Turda

alina Turda angajeaza personal pentru punctele de lucru Salina Turda si Strand Durgau situat in Turda, Aleea Durgaului, nr. 4, jud. Cluj:

Punctul de lucru Salina Turda

Casier - 2 posturi sezoniere

Cerintele postului: studii medii, comportament decent

Vanzator - 2 posturi sezoniere

Cerintele postului: studii medii, comportament decent

Organizator activitate agrement - 2 posturi sezoniere

Cerintele postului: studii medii

Organizator activitate de turism – 5 posturi sezoniere

Cerintele postului : studii medii, vorbitor a cel putin o limba straina de circulatie internationala.

Punctul de lucru Strand Durgau

Casier - 2 posturi sezoniere

Cerintele postului: studii medii, comportament decent

Vanzator - 4 posturi sezoniere

Cerintele postului: studii medii, comportament decent, curs de igiena

Bucatar - 2 posturi sezoniere

Cerintele postului: diploma de calificare in domeniu, rigurozitate in ceea ce priveste regulile de igiena in alimentatia publica, curs de igiena

Lucrator in bucatarie - 4 posturi sezoniere

Cerintele postului: minim studii generale, curs de igiena

Femeie de serviciu - 4 posturi sezoniere

Cerintele postului: minim studii generale, curs de igiena

Salvator Strand - 2 posturi sezoniere

Cerintele postului: absolvent liceu sportiv, atestat curs de baza de natatie si inot aplicativ, curs de prim ajutor.

Candidatii interesati pot trimite CV insotit de scrisoare de intentie pana la data de 15.05.2018, la urmatoarea adresa de e-mail office•salinaturda.eu sau la sediul societatii Turda, Aleea Durgaului, nr.7, jud. Cluj.

Numai candidatii selectati vor fi invitati la interviu, a carui data va fi stabilita de comun acord cu acestia.

Informatii suplimentare la tel. 0364-260.940- interior Resurse Umane

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.