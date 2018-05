Salma Hayek a oferit o solutie controversata pentru eliminarea diferentelor salariale de la Hollywood

Salma Hayek google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Salma Hayek se numara printre actritele de la Hollywood care sustin miscarea impotriva hartuirii sexuale #MeToo si Time's Up. Actrita de 51 de ani a vorbit in cadrul Festivalului de la Cannes despe diferentele salariale din industria cinematografica si a reusit sa atraga atentia publicului prin solutia oferita pentru rezolvarea acestei probleme. Salma Hayek le-a propus actorilor care sustin egalitatea de gen sa accepte onorarii mai mici pentru productiile cinematografice in care apar, astfel incat sa poata fi eliminat decalajul salarial dintre ei si actrite. Cu alte cuvinte, actrita de origine mexicana este de parere ca schimbarea in acest sens trebuie sa vina si din partea actorilor, nu ...