Salman Khan o ajuta pe Iulia Vantur in cariera din India. Gestul neasteptat facut de celebrul actor

La cateva ore dupa ce Iulia Vantur a impartasit ca o noua experienta bifata in cariera ei , Salman Khan a scris pe o retea de socializare un mesaj de sustinere pentru iubita lui romanca. Gestul actorului a fost cu adevarat emotionant si neasteptat, mai ales ca cei doi sunt inca discreti in privinta povestii lor de iubire.

Sunt incantta sa impartasesc cu voi primul afis al filmului meu. Sunt mandra ca fac parte dintr-un proiect care are un mesaj social foarte puternic. Sper ca vom fi cu noi in aceasta calatorie', a scris Iulia Vantur pe contul de socializare.

La scurt timp a venit si reactia lui Salman Khan. Wishing the team of ‘Radha Kyon Gori Main Kyon Kaala» all the best and all the success! Iulia Vantur (n.r.: Doresc echipei filmului ‘Radha Kyon Gori Main Kyon Kaala’ toate cele bune si mult succes! Iulia Vantur)' este mesajul scris de celebrul actor de la Bollywood pe contul lui de Facebook.

Recent, Iulia Vantur a facut declaratii cu totul neasteptate despre starul bollywoodian Salman Khan, cel despre care se tot spune ca este iubitul ei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.