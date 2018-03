Salvamont: Risc de avalansa, ninsori, ploi si vizibilitate scazuta in majoritatea masivelor montane

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Salvamontistii anunta ca exista risc de avalansa, ninsori, ploi si vizibilitate scazuta in majoritatea masivelor montane, in acest sfarsit de saptamana. Odata cu vacanta elevilor, numarul de turisti va creste considerabil, dar traseele trebuie abordate cu responsabilitate, dupa analiza factorului de risc. In unele zone e zapada, in altele se pot practica sporturi acvatice, dar debitele apelor sunt mari si pot deveni periculoase, avertizeaza specialistii. Salvamont Romania a transmis o atentionare pentru acest sfarsit de saptamana, in care vorbeste despre risc de avalansa, ninsori, ploi si vizibilitate scazuta in majoritatea masivelor montane. ”Pentru acest week-end se anunta ninsori, ploi si cresteri ale temperaturii in ...