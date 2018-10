Salvamontiștii din Bușteni intervin pentru a recupera doi turiști straini rataciai in Bucegi

Toader catre Iohannis: A doua propunere pentru DNA poate fi aceeasi Ministrul Justiţiei Tudorel Toader lasă de înţeles că o va propune şi a doua oară la şefia DNA tot pe Adina Florea, dacă preşedintele Klaus Iohannis refuză prima propunere. Citește mai departe...

Hillary Clinton, convinsa ca Bill Clinton nu trebuia sa demisioneze in scandalul Lewinsky: Nu a fost abuz de putere Hillary Clinton, fost secretar de Stat si candidat la presedintia SUA, crede ca relatia pe care sotul sau, fostul presedinte Bill Clinton, a avut-o cu Monica Lewinski, stagiara la Casa Alba, nu a fost o forma de abuz de putere, astfel ca nu necesita demisia.

Dinel Staicu a fost eliberat conditionat. El fusese condamnat la 12 ani de inchisoare Tribunalul Ilfov a decis, luni, eliberarea conditionata a lui Dinel Staicu, care ispaseste o pedeapsa de 12 ani de inchisoare. Instanta a dispus punerea de indata in libertate a lui Staicu, decizia fiind definitiva.

3 alimente care previn formarea cheagurilor de sange și mențin inima sanatoasa Bolile de inimă și ale sistemului circulator omoară milioane de oameni anual, în lume, iar statisticile arată că numărul este în creștere. Alimentația nesănătoasă și sedentarismul sunt principalii vinovați. Citește mai departe...

Toader ii da motive de neliniște lui Kovesi: Nu mai poate ramane in acea funcție! Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a precizat, luni seara, la Antena 3, că, urmare a OUG adoptate de Guvern pentru mod ...

Fiica celebrului Duckadam s-a maritat in SUA, iar in nicio luna va deveni mama! Declarații & imagini in premiera Viața lui Brigitte Duckadam s-a schimbat radical după ce "Eroul de la Sevilla" a câștigat "Loteria vizelor". Fiica celebrului Helmuth Duckadam s-a măritat în SUA, iar în mai puțin de o lună va deveni mamă.

Norica Nicolai atrage atenția celor de la PSD: Trebuie sa ințeleaga ca fiecare avem o anumita concepție! Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a făcut precizări importante luni despre motivul pentru care mai există divergen ...

Nepoata lui Gigi Becali e "Regina luxului"! Alina a mai "bifat" o apariție publica sclipitoare Alina Geambazi întoarce, întotdeauna, capetele pe stradă! Frumoasă şi elegantă, nepoata lui Gigi Becali nu are cum să treacă neobservată şi neadmirată, în acelaşi timp, pentru că nu degeaba și-a câștigat renumele de "Regina luxului".

Un "iepuraș Playboy" s-a strecurat printre pelerine la moaștele Sfintei Parascheva! Avem imagini uluitoare cu cea mai sexy-credincioasa După ce a apărut într-un pictorial de-a dreptul incendiar, Rellys Tonu, una dintre cele mai atrăgătoare românce, a fost surprinsă într-o ipostază mai puțin obișnuită. Fostul "iepuraș" Playboy a mers în pelerinaj la Moaștele Sfintei Parascheva.