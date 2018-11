Salvamontistii in alerta: Turist ratacit in Muntii Fagaras, pe Varful Negoiu

Polițistul care și-a asasinat fiul, apoi s-a sinucis, a lasat un bilet de adio Polițistul de la Crimă Organizată care și-a împușcat copilul, apoi s-a sinucis a lăsat în urma sa un bilet de adio, spun surse din cadrul anchetatorilor. Conținutul biletului nu a fost dezvăluit de anchetatori. Citește și: Cutremurător! Polițistul care și-a împușcat copilul, apoi s-a sinucis, este fiul unui lider PNL din Argeș Poliţistul de la […] The post Polițistul care și-a asasinat fiul, apoi s-a sinucis, a lăsat un bilet de adio appeared first on Cancan.ro.

O turista in varsta de 30 de ani a fost salvata dupa ce a cazut intr-o pestera O turistă în vârstă de 30 de ani, speolog din Timişoara, a fost salvată, sâmbătă seara, după ce a căzut de la patru metri în peştera Huda lui Papară din Munţii Apuseni.

Eugen Teodorovici a facut ANUNȚUL - Modul de funcționare a ANAF se schimba RADICAL din 2019 Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a susținut, vineri, că modul de funcționare al Agenției Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va fi modificat, până la finele acestui an, scrie Mediafax.„La ANAF, am spus că vreau să implicăm, foarte mult, orice actor din piață, că sunt băn ...

Contre dure intre europarlamentarii romani: Andi Cristea (PSD) raspunde la atacul lui Siegfried Muresan (PNL) Eurodeputatul PSD Andi Cristea îi transmite lui Siegfried Mureșan că nu e în măsură să vorbească despre fidelitate, având în vedere trecerea sa de la PMP la PNL. Reacția vine după ce Mureșan a spus că socialiștii europeni mai țin PSD membru doar pentru că au nevoie de 10 mâini ridicate."Colegul Sieg ...

Udrea și Bica n-au convins judecatorii din Costa Rica Cele două condamnate definitiv în România, fugite în Costa Rica, Elena Udrea și Alina Bica, ambele cu funcții înalte în țara lor, au cerut eliberarea din arest, dar judecătorii țării în care s-au refugiat, au respins, vineri seara, cererea. Ele au cerut să fie judecate sub control judiciar sau să li ...

Dinamo a ajuns pe loc retrogradabil: E cea mai slaba clasare din istoria clubului! Odata cu victoria inregistrata de Hermannstadt in deplasarea de la Sepsi Sf. Gheorghe, AFC Hermannstadt a depasit-o pe Dinamo in clasamentul Ligii 1, ceea ce inseamna ca gruparea antrenata de Mircea Rednic a coborat pe loc retrogradabil.

„The boss”Ștefan Radu ramane la Lazio pana in 2021 Fundaşul Ştefan Radu şi-a prelungit contractul cu Lazio Roma până în 2021, a anunţat clubul italian. „The boss Şte ...

Scandalul Florin Salam. CANCAN.RO a anunțat, în exclusivitate, că Birică și Mircea Nebunu, cel care l-a acuzat pe primul că l-a răpit și sechestrat pe Florin Salam , s-au împăcat și v-a prezentat poza în care cei implicați zâmbesc. Dar cum a decurs discuția dintre ei la o terasă din Milano? Scandalul Florin Salam.

Tariceanu și baronii locali ii incurca planurile lui Dragnea privind remanierile EXCLUSIV Înfrângerea suferită de Liviu Dragnea și apropiații acestuia, miercuri, înaintea votării moțiunii simple care-l viza pe ...