Salvamontistii intervin de urgenta pe traseul Valea Alba din Bucegi! Turistii au facut o descoperire macabra

Salvamontistii din Busteni intervin, duminica dimineata, pentru recuperarea unui cadavru gasit de mai multi turisti pe traseul Valea Alba din Muntii Bucegi. Salvatorii montani spun ca este posibil sa fie vorba despre un tanar disparut in urma cu trei saptamani, potrivit Mediafax. Seful Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, a declarat ca salvamontistii au fost anuntati, sambata seara, de mai multi turisti, ca au gasit un cadavru pe Valea Alba din Muntii Bucegi. Sfarsit tragic pentru o tanara profesoara din Prahova dupa ce a cazut de pe stanci in muntii Bucegi "Nu au putut da mai multe detalii, avand in vedere ca era intuneric. Duminica dimineata am plecat in actiune. Este o interventie ...