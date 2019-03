Sam Smith, dezvaluiri surprinzatoare: ”Nu sunt nici barbat, nici femeie”

Sam Smith google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sam Smith a declarat recent ca se gandeste sa-si faca o interventie de schimbare a sexului. Recent, cantaretul a vorbit cu actrita Jameela Jamil despre faima, felul in care se percepe si increderea in sine. ”Intotdeauna, am avut un mic conflict cu mine, cat priveste trupul si mintea mea”, a spus Smith in cadrul interviului. ”Cateodata, gandesc ca o femeie. Cateodata, ma intreb: ”Imi doresc o schimbare de sex?”. Este ceva la care inca reflectez”. Persoanele de sex ”non-binar” nu se identifica nici ca barbati, nici ca femei, iar Sam Smith spune ca, ascultand discutii despre ”non-binari” l-a facut sa realizeze ca este unul dintre acestia. Vez ...