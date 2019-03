Samanța de scandal in interiorul PSD? Ioan Mircea Pașcu, ieșire FURTUNOASA: 'Vechimea mea in partid este mai mare decat a ambilor luați la un loc'

Lista pentru europarlamentare, sămânță de scandal în PSD! După ce zilele trecute, Ioan Mircea Pașcu a criticat faptul că nu se regăseşte pe listele PSD pentru Parlamentul European, afirmând că trebuie fie să ai nişte tendinţe sinucigaşe dacă ai puţini oameni capabili şi îi îndepărtezi şi pe aceia, vicepreședintele P.E. devoalează astăzi, într-o postare pe Facebook, că a primit „atacuri” din partea „unora” din partid. Fără să le dea numele, Pașcu transmite că vechimea sa în partid este mai mare decât a ambilor luați la un loc și că numai în Parlamentul European a strâns mai mulți ani decât au strâns cei doi în Parlamentul României.

„Stau si ma intreb dacă “sacrificiile rituale” au funcționat vreodată, din simplul motiv ca, de ce ți-e “dat”, nu scapi ... Cel mai adesea se întâmpla ce trebuia sa se întâmple, in ciuda “sacrificiilor rituale” pe care le-ai făcut ...(Și nu vorbesc in termeni individuali, ci colectivi, de ... “Grup”).

PS. Multă lume ma întreabă - am avut și câteva solicitări de interviuri de la mijloace media prestigioase, pe care le-am declinat cu delicatețe - de ce nu reactionez la atacurile unora care au simțit nevoia sa își “pună pieptul in calea așa-zilelor gloanțe” pe care, chipurile, le-as fi tras ... Le răspund ca motivul este unul cât se poate de simplu: pe de o parte, vechimea mea in partid este mai mare decât a ambilor luați la un loc, pe de alta, numai in Parlamentul European eu am strâns mai mulți ani, decât au strâns cei doi in Parlamentul României ... tot împreuna!