google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Samanta care le poate aduce romanilor pana la 20.000 de euro pe hectar. Mai putini stiu de ea, in ciuda faptului ca planta este foarte cunoscuta. Daca are sol bun si umiditate adecvata, planta poate creste destul de mult in inaltime. Samanta de ricin nu doar ca are proprietati uluitoare, dar acum ii poate imbogati la modul cel mai serios pe romani. Romanii pot castiga pana la 20.000 de euro pe hectar din cultivarea ricinului. Aceasta planta se cultiva destul de mult in trecut si era recunoscuta ca un medicament. Cu ricin se tratau batranii nostri de diferite afectiuni. Uleiul de ricin este si astazi la mare cautare si nu e de mirare ca uleiul de ricin de inalta calitate poate costa destul de mult. Daca ai aceasta planta la tar ...