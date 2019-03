Sambata, la Iulius Mall si Palas se sting luminile, in ''Ora Pamantului''

Iulius Mall Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Si in acest an, ansamblul Palas si Iulius Mall Iasi sting luminile, alaturandu-se, astfel, initiativei internationale „Ora Pamantului”, care atrage atentia asupra schimbarilor climatice si pierderii biodiversitatii, dar si care inspira oamenii sa protejeze mediul. Sambata, 30 martie 2019, in intervalul orar 20.30 - 21.30, la Palas vor fi stinse 65% din luminile de exterior si 33% din cele de interior. Si magazinele Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Stadivarius, Bershka si Oysho se vor alatura initiativei si vor inchide iluminatul in vitrinele de prezentare. Timp de o ora, tot de la 20.30, la Iulius Mall vor fi oprite proiectoarele de la intrarea principala, cele din zona Piatetei Carre ...