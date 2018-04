Sambata Mare 2018 - Ce trebuie sa faci in aceasta zi pentru a avea sanatate tot anul si pentru a scapa de ghinion

Sambata Mare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata Mare este ultima zi a postului Pastelui, fiind declarata zi de odihna. Sambata Mare este, de asemenea, ziua in care se praznuieste ingroparea trupeasca a Mantuitorului Iisus Hristos, precum si pogorarea Lui in iad, salvand neamul omenesc si scotandu-l din stricaciune. Potrivit traditiei, aceasta este ultima zi de pregatire a Pastilor, cand se sacrifica mielul iar gospodinele pregatesc cea mai mare parte a mancarurilor traditionale si definitiveaza curatenia. Se spune ca nu este bine sa dormi in Sambata Mare, intrucat atunci cand se deschid cerurile Domnul poate vedea inlauntrul fiintelor, iar dorintele pe care ti le pui se vor implini. Sambata Mare sau Sambata Pastelui este marcata ...