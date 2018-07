Sambata neagra pe soselele din Romania, cu zeci de victime

Accident grav google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numeroase accidente de circulatie au avut loc sambata in Romania. Dupa ce la Oradea 4 surori au fost spulberate de un sofer care a intrat cu masina pe trotuar, alte 10 victime au fost inregistrate in doua accidente ce au avut loc in Mures si in Valcea. In total, pana la ora 18:00, 29 de persoane au fost victime ale accidentelor rutiere, din care 2 au murit. In Mures cinci persoane au ramas incarcerate in urma accidentului care s-a produs in localitatea Gornesti, dupa ce un autoturism a lovit un cap de pod. A fost declansat codul rosu de interventie si a fost trimis si un elicopter pentru a prelua din victime. Totodata, la interventie participa o autospeciala pentru transport personal si vict ...