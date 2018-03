Sambata, Ora Pamantului. Peste 7000 de orașe, din 180 de țari, vor stinge simbolic lumina

ShareTweet Sâmbătă, oameni din peste 7000 de orașe, din 180 de țări, vor stinge simbolic lumina, participând la cea mai mare mișcare voluntară de mediu din toate timpurile, Ora Pământului (Earth Hour). În România, 25 de orașe au anunțat organizarea unor activități, in ciuda fenomenelor meteo extreme din ultimele zile. Orașele care și-au anunțat deja participarea la această ediție a Earth Hour. Adjud, Arad, Aiud, Bacău, Brașov, Brăila, Bistrița, Botoșani, București, Buzău, Constanța, Făgăraș, Drobeta Turnu Severin, Iași, Moinești, Oradea, Onești, Panciu, Râmnicu Vâlcea, Reșița, Roman, Roșiorii de Vede, Satu Mare, Sibiu, Sighișoara, Sinaia, Tulcea, Turda, Vaslui, Vulcan, sunt orașele care și-au anunțat deja participarea la această ediție a Earth Hour, potrivit ora-pamantului.ro. Camera Deputaţilor participă și în acest an la eveniment. „Camera Deputaţilor se alătură, şi în acest an, celei mai mari acţiuni voluntare de mediu, „Earth Hour – Ora Pământului în România”, ca partener al organizaţiei internaţionale „World Wide Fund for Nature”. Pentru a marca acest eveniment, iluminatul interior şi exterior al Palatului Parlamentului va fi întrerupt sâmbătă, 24 martie, între orele 20.30 – 21.30”, potrivit unui comunicat de presă. Evenimentul Ora Pământului (Earth Hour) a fost organizat pentru prima dată de World Wide Fund – Australia în Sydney, pe 31 martie 2007, fiind brand înregistrat de organizaţia WWF la nivel global. Peste 2,2 milioane de oameni şi 2.000 de sedii de companii din Sydney au stins luminile pentru o oră în acea seară, ca semn al conştientizării problemei schimbărilor climatice. Implicarea oamenilor de pe tot globul a făcut în doar câţiva ani ca Earth Hour să devină cel mai mare eveniment de mediu din istorie, conform WWF. Aurelia Apostol, ShareTweet