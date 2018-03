SAMBATA, se sting luminile in „Ora Pamantului”, la Iulius Mall si Palas 

Palas 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Si in acest an, ansamblul Palas si Iulius Mall Iasi se alatura initiativei internationale de protejare a mediului prin stingerea luminilor - „Ora Pamantului”. Sambata, 24 martie 2018, timp de o ora, de la 20.30 la 21.30, la Palas vor fi stinse 65% din luminile de exterior si 33% din cele de interior. Si magazinele Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Stadivarius, Bershka si Oysho se vor alatura initiativei si vor inchide iluminatul in vitrinele de prezentare. In acelasi interval orar, la Iulius Mall vor fi oprite proiectoarele de la intrarea principala, cele din zona Piatetei Carrefour si cele din zona peretelui – cascada, precum si iluminatul perimetral, compus din reflectoarele de pe per ...