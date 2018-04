Sammarina Shipping And Trading SRL a fost dizolvata si lichidata

Samara Stere, în calitate de asociat unic al Sammarina Shipping And Trading SRL a decis, pe data de 8 martie, dizolvarea şi lichidarea firmei. De asemenea, a încetat mandatul administratorului Grasu Stelian.A fost numit în calitate de lichidator Cabinetul individual de insolvents Crişan Daniela, cu sediul in Constanţa. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.Samara Stere, în calitate de asociat unic al Sammarina Shipping And Trading SRL a decis, pe data de 8 martie, dizolvarea şi lichidarea firmei. De asemenea, a încetat mandatul administratorului Grasu Stelian.A fost numit în calitate de lichidator Cabinetul individual de insolvents Crişan Daniela, cu sediul in Constanţa. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.