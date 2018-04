Samsarii imobiliari au motiv de chefuiala. Lucrarile de constructii fara autorizatie nu se mai pedepsesc cu inchisoarea

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Executia fara autorizatie a lucrarilor de constructii, in cazul monumentelor istorice, drumurilor publice, retelelor de utilitati, forajelor sau exploatarilor de resurse minerale, nu va mai fi sanctionata cu inchisoarea, prevede un proiect de lege initiat de parlamentarii puterii. Initiativa legislativa ii are ca autori pe mai multi deputati, in frunte cu fostul ministru al Justitiei Florin Iordache. Autorii propun eliminarea din lege a unei prevederi care stabileste ca infractiune si pedepseste cu amenda sau inchisoare de la 3 luni la un an executia fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a urmatoarelor tipuri de lucrari: - lucrari de construire, reconstruire, e ...