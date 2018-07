Samsung anunta ecranul indestructibil pentru telefoanele pliabile

Samsung google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Urmatorul telefon Samsung care va ajunge pe piata anul viitor ar putea avea un ecran flexibil. Acesta nu se sparge si asa am putea vedea primul smartphone pliabil. Cei de la Samsung au declarat ca au dezvoltat un panou de smartphone care este certificat de Underwriters Laboratories. Astfel, acest panou nu este doar un prototip, ci este gata sa ajunga in mainile consumatorilor. Reprezentantii Samsung au transmis ca acest display va putea fi folosit si in alte gadgeturi si dispozitive precum automobile, dispozitive militare, console de jocuri portabile etc. De ce vrea Samsung sa faca un telefon pliabil? Deaorece cererea pentru smartphone-uri a scazut, iar producatorii trebuie sa vina cu ceva nou, mai ales in t ...