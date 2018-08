Samsung Galaxy Note 9 a fost lansat! Totul despre noul telefon

Samsung Galaxy Note 9 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Producatorul coreean Samsung si-a prezentat cel mai nou varf de gama, Galaxy Note 9, in cadrul unui eveniment care a avut loc la New York, scrie news.ro. Noul flagship nu aduce noutati revolutionare fata de versiunea de anul trecut din punct de vedere hardware, crescand insa nivelul unor aspecte precum memoria si autonomia. Galaxy Note 9 are un ecran Super AMOLED de 6,4 inch, cu 1440 x 2960 pixeli rezolutie, fiind cel mai mare ecran al vreunui smartphone din seria de phablet-uri a celor de la Samsung. La baza noului dispozitiv sta chipset-ul Exynos 9810 Octa pentru Europa si majoritatea tarilor asiatice, respectiv Snapdragon 845 pentru piete precum Statele Unite si China. Memoria interna este ...