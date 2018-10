Samsung lanseaza Galaxy A9, primul telefon cu patru camere foto

Samsung Galaxy A9 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Compania Samsung a lansat, in cursul zilei de miercuri Samsung GALAXY A9, primul smartphone cu o camera principala ce are patru senzori de imagine. Astfel, Samsung Galaxy A9 a fost anuntat in cursul zilei de miercuri ca fiind primul telefon cu patru camere principale. Telefonul este, insa, unul de clasa medie, cu specificatii mediocre, fapt pentru care va fi comercializat la un pret mic. Noul telefon de la Samsung vine dotat cu o camera principala cu patru senzori de imagine, ce sunt pozitionati in format vertical, fiecare dintre ei fiind gandit pentru a indeplini o anumita functionalitate pentru utilizatori. Mai exact, are un senzor ultra wide-angle de opt megapixeli, o camera foto de ...