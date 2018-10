Samsung si-a dat in judecata ambasadorul de brand din Rusia. Femeia a facut o gafa uriasa

Ksenia Sobchak google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ksenia Sobchak, politiciana si prezentatoare de emisiuni TV, este imaginea Samsung in Rusia. Ksenia este obligata, prin contractul pe care l-a semnat cu Samsung, sa foloseasca numai telefoane produse de acest brand atunci cand apare in public. Recent, ea a facut o gafa uriasa, care o va costa probabil peste 1 milion de dolari. In timpul unei emisiuni pe care o prezenta, Ksenia a fost filmata in timp ce folosea un iPhone X. Acum Samsung a dat-o in judecata si cere daune in valoare de 1,6 milioane de dolari, mult mai mult decat suma pe care o primeste femeia ca ambasador de brand. Prezentatoarea a incercat sa ascunda telefonul, astfel incat sa nu se observe brandul, dar a fost filmata si pe inregistrare ...