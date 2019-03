Samuel Le Torriellec

Juratul de la PRO TV trece prin clipe cumplite in mariajul sau. Acesta a fost acuzat si in trecut ca si-ar fi batut sotia, pe Georgiana.

Samuel Le Torriellec divorteaza! Bucatarul de la PRO TV nu isi mai suporta sotia! Conform Cancan.ro, site-ul nr 1 in Romania, care a prezentat exclusivitatea, bucatarul va fi un barbat liber inainte de Paste (28 aprilie 2019). In 2018, barbatul a platit o taxa de 5.500 de euro pentru a divorta rapid.

Se pare ca Samuel Le Torriellec nu vrea sa se impace cu Georgiana. Mai ales dupa ce sotia lui l-a acuzat, in trecut, de violenta domestica. Cei doi vor aparea in fata intantei din Bucuresti inainte de Paste, care pica pe 28 aprilie anul acesta.

Samuel Le Torriellec divorteaza in 2019

In toamna lui 2016, Georgiana a fost cea care a pregatit actele de divort. Aceasta l-a acuzat pe Samuel Le Torriellec de violenta domestica. In documentul depus de femeie la dosarul de divort, femeia sustine ca a fost victima unei agresiuni fizice. Samuel Le Torriellec ar fi abuzat-o in fata copilului pe care cei doi il au impreuna.

Georgiana a marturisit in declaratie ca Samuel Le Torriellec a bruscat-o, ar fi strans-o cu putere de gat si apoi a impins-o intr-un perete. Ulterior, in februarie 2017, Georgiana a marturisit ca nu e in divort de sotul ei, Samuel Le Torriellec, de la PRO TV.

Samuel Le Torriellec, acuzat de violenta domestica

Aceasta sustinea ca e dispusa sa uite incidentele. Dar Samuel Le Torriellec a cerut el separarea, de data aceasta. Pe 19 februarie 2018, vestitul bucatar a mers la Judecatoria Sectorului 1 din Capitala si a depus actele de divort. A platit o taxa de 5.500 de euro pentru urgentarea partajului. Sotia inca spera la o impacare.

Samuel Le Torriellec s-a casatorit in 2015

Georgiana si Samuel Le Torriellec s-au casatorit in toamna anului 2015. Bucatarul a mai fost casatorit inainte de Georgiana si are o fiica din acel mariaj. Bucatarul este din Normandia si a inceput sa gateasca la 16 ani. El a castigat cel de-al saptelea sezon ”MasterChef”! A pus mana pe cecul de 50.000 de euro

In Romania se afla de 10 ani si nu vrea sa plece. Ii place foarte mult aici. A venit intr-o vacanta de 3 zile, s-a indragostit de Romania si nu a mai plecat. MasterChef revine la PRO TV. Cand va incepe emisiunea care a fost spulberata de Antena 1

