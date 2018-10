Sansele ratate ale Romaniei in 100 ani: Cum am ajuns de la Iuliu Maniu la elita cleptocrata a lui Liviu Dragnea Interviu

Romania Mare a avut toate premisele sa devina un stat democratic, cu o natiune care sa nu incurce patriotismul lucid cu populismul demagogic, dar elita politica aflata la conducere a ratat sansele de a implini ceea ce arhitectii Proclamatiei de la Alba Iulia visau pentru tara. Asa se face ca de la Iuliu Maniu am ajuns la Liviu Dragnea, dupa cateva decenii in care dictaturile au infestat pana la urma fibra sociala, mai ales in comunism si in FSN-ismul care a urmat anilor 1990, la putere si astazi ...