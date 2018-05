Sanziana Buruiana, primele declaratii despre divortul Andreeei Tonciu!

Problemele din ”paradisul” Andreei Tonciu au ajuns si la urechile Sanzianei Buruiana. Vedeta care in trecut a fost considerata una dintre cele mai bune prietene de-ale brunetei a vorbit.

Sanziana Buruiana a vorbit despre situatia din cuplul Andreea Tonciu – Daniel Niculescu. ”Nu pot spune prea multe lucruri, pentru ca eu nu am mai vorbit cu ea de foarte mult timp. Eu nu doresc raul nimanui, chiar daca nu am mai tinut legatura. Cred ca mai multe lucruri va poate spune ea sau prietenele cu care a fost la mare. Nu vreau sa comentez pe tema acestui subiect. Eu personal imi doresc liniste”, ne-a declarat Sanziana Buruiana.

Andreea Tonciu s-a certat cu sotul in mini-vacanta de 1 mai

Gurile rele” spun ca Andreei Tonciu ii place sa se distreze in continuare ca inainte sa fie maritata si ca lui Dani nu prea ii convine. Sotul i-ar fi interzis brunetei sa mai mearga la party-uri. Lucrurile au degenerat intre cei doi, in ultimele zile, iar Tonciu a „fugit” la Mamaia cu fetele, in inima petrecerilor de fite de pe litoral. Cand a auzit ca Andreea Tonciu se rupe in figuri la Loft, barbatul a venit sa o „recupereze”. Atunci ar fi inceput un scandal ca la usa cortului, potrivit spynews.ro. Cei doi au tipat unul la altul si s-a lasat si cu imbranceli. Dani voia sa o duca acasa, dar ea nu s-a lasat induplecata. Dupa mega-scandalul din club, barbatul s-a enervat si a plecat singur la Bucuresti, iar Andreea Tonciu a ramas sa se distreze la mare. Chestionata de jurnalisti despre ce face la mare fara sot, bruneta nu a vrut sa recunoasca nimic despre scandalul care a avut loc la Loft.

