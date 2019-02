Sanziana Buruiana s-a tuns scurt. Cat de bine o prinde pe vedeta schimbarea de look radicala

Dupa ani buni, Sanziana Buruiana a renuntat la cositele sale si si-a schimbat radical look-ul. Voluptoasa vedeta a publicat imagini cu noua tunsoare, iar fanii au inrosit butonul de like, multi dintre ei felicitand-o pentru alegerea facuta.

Sanziana Buruiana si-a facut o programare la salonul preferat, unde s-a lasat pe mana unui hair-stylist talentat. Dupa cateva minute bune, timp in care a fost tunsa scurt si vopsita, vedeta si-a vazut in oglinda noua infatisare. Ea are un bob scurt, breton in trepte si parul colorat cu vopsea gri.

Multumita de rezultat, ea si-a facut doua poze, pe care le-a postat pe Internet, iar in dreptul lor a pus descrierea: “O culoare deosebita si o tunsoare pe masura”.

“Vai, ce te schimba si culoarea, dar mai ales stilul tunsorii ”, “Wow, ce schimbare, iti sta super bine”, “ Draga mea, iti sta superb! Esti o frumoasa! Te avantajeaza aceasta tunsoare maxim! ” sunt trei dintre comentariile lasate de sustinatorii vedetei.

Sanziana Buruiana este casatorita cu fotbalistul Nicolae Zuluf, caruia i-a daruit un copil.

Sanziana Buruiana s-a maritat cu fotbalistul Nicolae Zuluf in urma cu aproape trei ani

Sanziana Buruiana s-a casatorit cu Nicolae Zuluf pe 3 octombrie 2015. Vedeta si sotul ei au impreuna o fetita, pe nume Izabela Stefania Ioana. Micuta a venit pe lume pe 7 ianuarie 2016, in urma unei operatii de cezariana, la un spital de stat.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.