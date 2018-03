Saptamana educatiei juridice la Scoala Gimnaziala "Alexandru cel Bun" din Iasi - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cadrul proiectului „Sãptãmana educatiei juridice in scoli”, 60 de elevi din clasa a VIII–a , de la Scoala Gimnaziala „Alexandru cel Bun”, Iasi au beneficiat de o activitate ineditã sustinutã de reprezentanti ai Judecãtoriei Iasi . "Elevilor li s-au prezentat diverse spete in care au fost implicati tineri si elevi de diferite varste evidentiind consecintele faptelor sãvarsite si mãsurile de constrangere care au fost dispuse in cauzã. In acelasi context li s-a vorbit elevilor despre drepturi, libertãti si indatoriri fundamentale, despre formele rãspunderii juridice, , precum si despre modalit&a ...