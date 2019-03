''Saptamana Impreuna impotriva violentei'' sarbatorita de CJRAE Iasi

saptamana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „Saptamana Impreuna impotriva violentei”, derulata in scolile iesene in perioada 11 – 15 martie 2019, cuprinde in caruselul evenimentelor o serie de activitati orientate spre construirea comportamentelor dezirabile, a valorilor personale, a caracterului, a empatiei, dobandind valentele unei veritabile pregatiri pentru viata. Manifestarile initiate de Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala (CJRAE) - Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica Iasi (CJAPP), se inscriu in Strategia Judeteana de prevenire a violentei si bullyingului in mediul scolar, implementata de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi si au ca scop prevenirea comportamentelor agresive si a bullyingului in uni ...