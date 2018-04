Saptamana Patimilor. Traditii si obiceuri in Martea Mare. Ce NU ai voie sa faci

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A inceput Saptamana Mare, ultima saptamana in care credinciosii postesc si se roaga, asteptand Invierea Mantuitorului Iisus Hristos. Este o saptamana plina de insemnatate, iar credinciosii tin cont de obiceiurile fiecarei zile. Daca ziua este destinata ultimelor pregatiri de dinaintea Pastelui, seara este pentru rugaciune si pentru mersul la biserica, la denie. In Martea Mare, a doua zi din Saptamana Patimilor, se citeste in biserica pilda celor zece fecioare. Aceasta pilda ne prezinta zece fecioare, cinci „intelepte” si cinci „neintelepte” sau nebune, care se pregatesc pentru nunta. In Noul Testament, intalnirea cu Hristos este asemanata unei nunti. Hristos se numeste pe sine „mire”. Apos ...