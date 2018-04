Saptamana plina de spectacole la Ateneul din Iasi! Iata ce vor putea vedea iesenii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 21 – 30 aprilie 2018, de la ora 15.00 - EXPO Atelier 1 Caritabil -expozitie cu vanzare prin licitatie Scoala Primara si Gradinita Atelier Nr. 1 organizeaza ,,EXPO ATELIER 1 CARITABIL" - expozitie cu vanzare prin licitatie tacuta, in beneficiul copiilor cu cerinte educative speciale. Expozitia ,,TU, IN VIZIUNEA MEA" cu portrete din ceramica si desen in carbune, lucrari realizate de elevii Scolii Primare Atelier Nr. 1, coordonati de profesor Leontin Paun, va fi expusa in Foaierul Ateneului din Iasi in perioada 1 – 30 aprilie. Miercuri, 25 aprilie, la ora 10 in Sala Radu Beligan a Ateneului din Iasi, vor avea loc dezbateri pe tema ,,Integrarea copiilor cu dizarmonii in dezvoltarea fizica, cognitiva, emotiona ...