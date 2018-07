Saptamana si bataia in localurile Seven. Sase persoane s-au luat la pumni in barul din Zorilor. FOTO

Bataie club Seven Zorilor 3

La nici o saptamana de la scandalul in urma caruia un tanar a fost taiat cu cutitul in zona Groapa din marasti, o noua altercatie a avut loc in unul dintre localurile Seven, de data aceasta in Zorilor.

Potrivit surselor Buna Ziua Cluj, circa sase persoane s-ar fi batut in localul Seven, la fata locului fiind chemate echipaje ale politie pentru a tempera altercatia.

Vom reveni cu amanunte.

