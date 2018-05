Saptamana starii de bine la Colegiul National „Emil Racovita”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 2-6 mai 2018, la Colegiul National „Emil Racovita” Iasi va avea loc ultima etapa a proiectului Erasmus+, finantat de Uniunea Europeana, cu titlul Be Well (Building European Wellness in Learning for Life). In cadrul acestei intalniri, parteneri din cinci scoli din Marea Britanie, Spania, Italia, Finlanda si Romania isi propun sa promoveze importanta tehnicilor si a strategiilor de predare care pot sa imbunatateasca starea de bine a elevilor in scoli, prin promovarea tolerantei si a activitatilor incluzive, in functie de specificul fiecarei tari participante. In acelasi timp, vor fi identificate activitati si metode care pot contribui la pregatirea elevilor pentru viata: invatarea holistica, men ...