Saptamana viitoare este dedicata Operei Nationale Romane Iasi, fiind prezenta in spatiul cultural cu patru spectacole.

Opera Nationala Romana Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In luna martie Opera ieseana a oferit numeroase martisoare artistice publicului iubitor de arta lirica. in dorinta de a satisface preferintele tuturor celor care trec pragul institutiei iesene, managerul Beatrice Rancea a programat nu mai putin de patru spectacole pentru saptamana ce urmeaza. Miercuri, 27 martie, va avea loc o noua reprezentatie a apreciatei lucrari vocal-simfonice compusa de Carl Orff, „Carmina Burana”, in regia si coregrafia lui Ioan Tugearu. Distributia este generoasa din punct de vedere al performantelor vocale pe care le vor demonstra solistii Diana Bucur, Petru Pavel si invitatul Adrian Marcan. Ambele reprezentatii ale premierei din 2017, derulate pe 1 si ...