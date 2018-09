Sapte raniti dupa ce sase masini au fost implicate intr-un accident in lant pe autostrada A1

Ambulanta 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sapte persoane au fost ranite, in aceasta seara, dupa ce sase masini s-au ciocnit in lant pe Autostrada A1, sensul Orastie - Deva, doua dintre victime fiind incarcerate, transmite Mediafax. Traficul rutier este blocat. Potrivit ISU Hunedoara, accidentul de pe Autostrada A1 s-a produs in zona localitatii Gelmar, sensul Orastie - Deva, in urma ciocnirii a sase masini. "Accidentul rutier de pe autostrada, la km. 340, zona Gelmar, sensul Orastie - Deva, s-a soldat cu 7 raniti. In urma ciocnirii in lant a 6 autoturisme, 7 oameni au suferit politraumatisme, doi dintre acestia fiind incarcerati. Cei doi au fost extrasi de echipa de descarcerare a Detasamentului Orastie si predati, constienti si cooperanti, ...