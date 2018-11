Sapte vieti salvate de un tanar mort din Baia Mare, prin transplantul de organe

Spital google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sapte familii din toate colturile tarii au primit telefonul cu vestea pe care o asteapta de ani intregi. Parintii unui tanar din Baia Mare au acceptat ca fiul lor, care si-a pierdut viata intr-un accident rutier, sa devina donator de organe. Inima si ficatul sau vor salva alti oameni in suferinta. O decizie grea si tot mai rara. Anul acesta, din 160 de familii care puteau lua aceasta hotarare, doar 50 au acceptat prelevarea. Mihai Teleaga este unul dintre cei sapte pacienti care au fost chemati la Institutul de Transplant de la Cluj-Napoca, sambata noapte. Mihai Teleaga, pacient: Astept vestea de trei ani. Aseara a sunat telefonul, ne-am imbracat si am pornit la drum. Rinichiul de care Mihai are nevoie a dev ...