Sarabanda retrocedarilor a ajuns in port. CN APM Constanta a chemat in judecata Primaria Constanta. De ce s-a ajuns aici?

Pe data de 17.10.2018, pe rolul Tribunalului Constanţa a fost înregistrat dosarul 6171/118/2018, Secţia I Civilă, materia - civil, obiectul - Legea 10/2001, stadiul procesual - fond. Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa are calitatea de reclamant, iar Primarul Municipiului Constanţa şi Municipiul Constanta prin Primar au calitatea de pârâţi. Deocamdată nu a fost stabilită prima şedinţă de judecată.I-am solicitat directorului general al CN APM Constanţa SA mai multe amănunte privind acest dosar. În acest sens, i-am adresat două întrebări, şi anume: „Care este obiectul dosarului 6171/118/2018, înregistrat pe data de 17.10.2018, la Tribunalului Constanţa? Ce solicitaţi instanţei de judecată?“.„Primarul Municipiului Constanţa a emis dispoziţia nr. 19588/25.09.2018, prin care a declinat competenţa de soluţionare a unei notificări formulate de către Constantin Ioan Dumitru Cocăneanu, în baza Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, către CN Administraţia Porturilor Maritime SA. Deoarece, conform legii, CN APM SA nu are calitatea de unitate deţinătoare în temeiul legii nr. 10/2001, a formulat cerere de chemare în judecată in temeiul art. 26, alin 3 din Legea 10/2001. În cerere s-a solicitat anularea dispoziţiei menţionate. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Constanţa, Secţia Civilă, cu nr. 6171/118/2018 şi nu a fost stabilit termen de judecată fiind în procedura de regularizare“, a transmis directorul general al CN APM Constanţa SA,Reamintim că, prin dispoziţia nr. 3694 din 5 noiembrie 2002, fostul primar al municipiului Constanţa,, a dispus restituirea unor noi terenuri în municipiul Constanţa şi staţiunea Mamaia, de data aceasta cătrecel mai cunoscut caz în situaţia de faţă fiind cel al terenului pe care s-a ridicat ulterior parcul de distracţii Aqua Magic.Aşa cum se arată în dispoziţia amintită mai sus, Dumitru Ioan Constantin Cocăneanu a solicitat, prin trei notificări, restituirea în natură a terenului situat în municipiul Constanţa, Km 5, lotul mare 30. Cele trei notificări au fost conexate, soluţionarea lor făcându-se în mod unitar.Astfel că, potrivit aceluiaşi document, solicitarea lui Dumitru Ioan Constantin Cocăneanu a fost aprobată parţial, admiţându-se cererea de restituire în natură a suprafeţei de 24.440 mp (loc pe loc), precum şi „cererea prin atribuirea în compensare a suprafeţei totale de 117.480 mp (în valoare de 2.800.617 USD)“.Iată şi suprafeţele care au urmat a fi date în compensare, aşa cum sunt ele menţionate în dispoziţia de primar: teren liber, zona Perla - 14.900 mp (298.000 USD), teren Mangaliei - 5.302 mp (106.040 USD), teren situat în zona spital - 1.500 mp (127.500 USD), Mamaia / Unirii - 1.737,44 mp (147.682 USD), Baba - Novac - 31.873,73 mp (573.727 USD), teren liber - 8.307,8 mp (74.770 USD), Gara CFR - 6.020,39 mp (722.417 USD), teren situat în zona Metropol - 1.323 mp (79.380 USD), teren situat în zona Metropol - 2.205 mp (132.300 USD), teren situat în zona Metropol - 3.528 mp (211.680 USD), teren situat în zona Metropol - 1.044 mp (62.640 USD), teren zona Faleză Nord - 1.500 mp (135.000 USD), teren situat pe str. Mihai Eminescu - 835,17 mp (129.451 USD), valoarea totală a acestor terenuri fiind de 2.800.617 USD.„Pentru diferenţa de teren din Lotul mare 30, cererea se respinge, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege“, se mai precizează în aceeaşi dispoziţie de primar.