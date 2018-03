Sarah Jessica Parker o sustine pe Cynthia Nixon in candidatura pentru functia de guvernator al statului New York

Actriţa Sarah Jessica Parker a anunţat că o susţine pe Cynthia Nixon, alături de care a jucat în „Sex and the City”, în candidatura ei pentru funcţia de guvernator al statului New York. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Ea a publicat joi, pe Instagram, o fotografie a lui Nixon alături de textul: „Mamă. Activistă. Avocată. Luptătoare. O Newyorkeză. O prietenă dragă. Candidează pentru postul de guvernator al statului nostru. Sora mea pe şi în afara ecranului, te iubesc şi ai susţinerea şi votul meu”. Celelalte două actriţe principale din „Sex and the City”, Kim Cattrall şi Kristin Davis, şi-au anunţat susţinerea faţă de candidatura fostei lor colege. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Nixon va candida din partea Partidului Democrat împotriva lui Andrew Cuomo, în prezent guvernator al statului. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.