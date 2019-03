Sarbatoare in familia Rompetrol Rafinare. Angajatii celebreaza Nauryz, alaturi de conducerea companiei (galerie foto+video)

Rompetrol Rafinare celebrează astăzi, în fața pavilionului administrativ, Nauryz, sărbătoarea primăverii în tradiția kazahă. La eveniment participă sute de oaspeți de seamă, care se vor bucura de ritmurile dombrelor kazahe, vor asista la dansurile specifice și vor degusta preparate care ne vor cuceri, fără îndoială.Nauryz reprezintă revenirea la viață, un An Nou în rândul oamenilor din Kazahstan. Tradițiile lor, pe care le prețuiesc, le vor împărtăși cu noi, așa cum se întâmplă an de an încă din 2007.În cadrul aceluiași eveniment, săptămâna aceasta angajații Rompetrol Rafinare au ecologizat plaja Corbu și au plantat sute de tei.Conducerea companiei a pregătit și un meniu de sărbătoare, compus din bucatre tradiționale kazahe: Kazan-kebab, beshbarmak, kuyrdak, plov, nauryz kozhe, samsa, baursak, chak-chak și nvorost - sunt bucatele ce fac parte din meniul oferit de companieÎn afară de conducera KMG International, la sărbătoarea primăverii au fost invitați și reprezentații autorităților publice locale. Printre cei prezenți se numără șeful ISU Dobrogea - Daniel Popa, inspectorul șef adj al ITM Constanța - Marian Becheanu, Florin Chelaru - primarul orașului Năvodari, Dumitru Babu - viceprimar Primăria Constanța, dar și reprezentanți ai Primăriei Corbu.Sunt prezenti și membrii consiliului de administrație al KMG International.În deschiderea evenimentului are loc un scurt moment artistic, prezentat de artiști din Kazahstan.