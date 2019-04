Sarbatoare in lumea interlopa! Adrian Corduneanu, zis "Beleaua", a fost eliberat! Cel mai cunoscut judecator din tara a luat decizia

Adrian Corduneanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Adrian Corduneanu, zis "Beleaua", a fost ieri eliberat din penitenciar • Interlopul iesean a fost condamnat la inchisoare dupa ce impreuna cu un prieten de-al sau a santajat un agent de vanzari • "Beleaua" a fost condamnat la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare, cu un an si doua luni mai mult decat stabilisera, in cazul sau, judecatorii primei instante Soc in lumea interlopa! Adrian Corduneanu, zis "Beleaua", a fost ieri eliberat din Penitenciarul Satu Mare, dupa ce judecatorii Marius Lupea si Cristi Danilet de la Cluj au decis asta. Adrian Corduneanu si-a aflat sentinta definitiva in toamna anului 2017, in dosarul de santaj. Desi prima instanta ...