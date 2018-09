Sarbatoare mare astazi! Iata ce trebuie sa faci de Ziua Crucii

ziua crucii inaltarea sfintei cruci sarbatoare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); INALTAREA SFINTEI CRUCI. Ziua de 14 septembrie, Inaltarea Sfintei Cruci – Ziua Crucii, este considerata si data ce vesteste sfarsitul verii si inceputul toamnei. Potrivit traditiilor, de Inaltarea Sfintei Cruci, se strang ultimele plante de leac (boz, micsunele, matraguna, navalnic) impreuna cu buchet de flori si busuioc, la biserica, pentru a fi puse in jurul crucii si a fi sfintite. Plantele astfel sfintite se pastreaza apoi in casa, la icoane sau in alte locuri ferite, fiind folosite pentru vindecarea unor boli, dar si la farmecele de dragoste. 29 august, sarbatoare foarte importanta pentru toti crestinii. Ce nu trebuie sa faceti in aceasta zi. Este pacat INALT ...