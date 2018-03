sf vasile google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sarbatoare mare, azi, pe 22 martie! Cui trebuie sa ii spui „La multi ani”! Nu uita sa inchini Sfantului pomenit astazi si aceasta rugaciune mare, e grabnic-ajutatoare! 22/03/2018 Sarbatori In fiecare an, pe data de 22 martie, Biserica Ortodoxa sarbatoreste un sfant important. Este vorba de Sfantul Vasile de Ancira. El a devenit cunoscut datorita felului in care si-a aparat credinta, infruntandu-l pe imparatul pagand Iulian, care ii prigonea pe crestini. Toti cei care poarta numele Sfantului Vasile isi sarbatoresc joi onomastica. Sfantul Vasile din Ancira a mucenicit sub arieni, in vremea domniei imparatului Constantiu. El era cunoscut tuturor din vremea lui, mai ales pentru ravna sa de a apa ...