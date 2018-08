Sarbatoare mare in calendarul ortodox pe 6 august. Rosteste aceasta rugaciune si orice dorinta ti se va indeplini

Rugaciune Schimbarea la fata a Mantuitorului Iisus Hristos google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inceputul lunii august este important pentru crestini ortodocsi, intrucat pe 6 este sarbatorita Schimbarea la fata a Mantuitorului Iisus Hristos, ocazie cu care este recomandata rostirea acestei rugaciuni, despre care se spune ca indeplineste dorintele. “Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce Te-ai schimbat la fata si ai ingaduit ucenicilor Tai a vedea Slava Ta, precum li se putea, ajuta-ma si pe mine sa inteleg dumnezeirea, sa o cuprind pe cat as putea in inima mea si in mintea mea, ca sa am credinta tare, ca sa nu ma mai biruiesc cu necredinta, indoiala, sa biruiesc cele rele ce ma ispitesc sa cad, ajuta-ma de-mi rasare in inima lu ...