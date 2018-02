Sarbatoare mare in ultima vineri dinaintea Postului Pastelui. Ce trebuie sa faci pentru liniste si sanatate

Mai sunt cateva zile pana cand va incepe postul Pastelui, iar fiecare persoana trebuie sa inceapa sa se pregateasca sufleteste pentru aceasta perioada, in care linistea si sufletul curat ar trebui sa caracterizeze pe fiecare dintre noi.

Pe 16 februarie crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Pamfil, dar si pe Sfantul Valent. Acesta este recunoscut pentru credinta sa mare in Domnul, pe care si-a aparat-o in timpul persecutiei impotriva crestinilor, fiind prins, supus la chinuri si ucis. El si-a dat averea la saraci si a dus o viata simpla, in credinta si rugaciune.

Asadar, in continuare o sa va oferim cateva sfaturi despre lucrurile pe care nu trebuie sa le faci sau chiar este recomandat sa le faci pe 16 februarie daca vrei sa-ti mearga bine.

Trebuie sa nu te certi si sa nu vorbesti urat nimanui pentru ca se spune ca ti se va inclesta limba

Trebuie sa nu te enervezi pentru ca asa ai putea sa fii tot anul

Trebuie sa dai ceva de pomana daca vrei ca lucrurile bune sa se intoarca la tine

Trebuie sa spui macar o rugaciune si sa ai gand curat pentru ca bun si fericit iti va fi tot anul

In continare va prezentam Canonul Sfantului Pamfil, potrivit doxologia.ro

Troparul Sfantului Mucenic Pamfil si al celor impreuna cu dansul, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tai, Doamne, intru nevointele lor, cununile nesctricaciunii au dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru. Ca avand taria Ta, pe chinuitori au invins; zdrobit-au si ale demonilor neputincioase indrazniri. Pentru rugaciunile lor, mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cantarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Adancul Marii Rosii, cu urme neudate, pedestru trecandu-l Israel cel de demult, cu mainile lui Moise in chipul Crucii, puterea lui Amalec in pustiu a biruit.

Stih: Sfintilor mucenici, rugati-va lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Puterea Preasfantului Duh ceata celor cu numarul de doisprezece adunandu-se, vitejeste, ca o purtatoare de biruinta, a pus pe fuga tabara cea vicleana si fara de Dumnezeu a celor nelegiuiti.

Stih: Sfintilor mucenici, rugati-va lui Dumnezeu pentru noi.

Rusinatu-s-a vrajmasul navalind asupra purtatorilor de biruinta mucenici; ca desertandu-si cumplit tolba cu sageti, nu a putut dobora taria vitejilor.

Stih: Sfintilor mucenici, rugati-va lui Dumnezeu pentru noi.

Infumurarea nebunei elinesti ati calcat-o in picioare, mucenici ai lui Hristos, fiind impodobiti cu Dumnezeiasca minte si intelepciune, careia n-au putut grai impotriva potrivnicii celor dreptcredinciosi.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Dumnezeiescul si graitorul de cele Dumnezeiesti, Sfantul Pamfil, adeverind cu adevarat numele cu care s-a imbogatit, a pazit legatura dragostei catre Hristos neintrerupta, pana la moarte.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin (a Nascatoarei).

Pe tine Norul din care ne-a iesit noua stralucind Soarele dreptatii, Fiul Cel Unul-Nascut al Tatalui, Nascatoare de Dumnezeu, Prealaudata, cu toata evlavia marindu-te, intotdeauna te fericim.

Cantarea a 3-a. Irmos: Se veseleste de Tine Biserica...

Stih: Sfinte Mucenice Pamfil, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Impodobit ai fost in dreapta credinta, cu fapta si cu cuvantul si cu cinstita ungere a preotiei, mucenice al lui Hristos, Sfinte Pamfil, inteleptitule de Dumnezeu.

Stih: Sfintilor mucenici, rugati-va lui Dumnezeu pentru noi.

Adunandu-va laolalta, mucenici ai lui Hristos, v-ati facut ca o alauta, peste tot bine tocmita, ce canta cu melodioase graiuri de marturisire.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Alergand catre semnul cinstitei chemari ceresti, ca niste biruitori ati luat cununa de la Stapanul.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin (a Nascatoarei).

Salasluitu-S-a intru noi, Preacurata, Cel Ce locuieste intru Inaltime; ca mai presus de fire luand din tine Trup, S-a imbracat.

Irmosul:

Se veseleste de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigand: Tu esti Puterea mea, Doamne si Scaparea si Intarirea mea.

Cantarea a 4-a.

Irmosul:

Ridicat pe Cruce vazandu-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptatii, a stat intru a sa randuiala, precum se cuvine, strigand: Slava Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfintilor mucenici, rugati-va lui Dumnezeu pentru noi.

Din multe feluri de vietuire adunandu-va, in scurta vreme v-ati invrednicit a pazi pe deplin randuiala Bisericii, cu un glas strigand: Slava Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfintilor mucenici, rugati-va lui Dumnezeu pentru noi.

Vicleniile si mestesugirile tiranilor n-au plecat pe mucenici, nici durerile chinurilor nu au slabit pe cei ce cu osardie strigau: Slava Puterii Tale, Doamne.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Ceata cea prealaudata a mucenicilor, cea ocarmuita de mana Stapanului, pentru Dansul moartea cea de voie a rabdat, strigand: Slava Puterii Tale, Doamne.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin (a Nascatoarei).

Auzind Dumnezeiestile graiuri cele pentru tine, Nascatoare de Dumnezeu si implinirile lor vazandu-le noi, cei ce am fost izbaviti prin nasterea ta, strigam tie: Bucura-te Fecioara cu totul fara de prihana.

Cantarea a 5-a.

Irmosul:

Tu Doamne, Lumina mea, in lume ai venit, Lumina Cea Sfanta, Care intorci dintru intunericul necunostintei pe cei ce Te lauda pe Tine cu credinta.

Stih: Sfinte Mucenice Pamfil, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neindurand a lua in seama cele de pe pamant, Fericite Mucenice Pamfil, ai luminat Dumnezeiasca vietuire cu nevointa pe care din pruncie ai urmat-o.

Stih: Sfinte Mucenice Valent, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Valent cel impodobit cu Dumnezeiesti carunteti si cu intelepciune, tragandu-se din cetatea cea sfanta, ca un mucenic s-a incununat.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Avand cugetul lui Hristos, ca unul ce ai urmat Lui, Prealaudate Pavel, luptand dupa randuiala, ai fost impodobit cu cununa mucenicilor.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin (a Nascatoarei).

Indreptat-ai, Preacurata, alunecarea Evei, nascand pe Dumnezeu Cuvantul, Care a indreptat nenorocirea abatuta asupra celor surpati la pamant.

Cantarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Tie cu glas...

Stih: Sfintilor mucenici, rugati-va lui Dumnezeu pentru noi.

Cu moartea au cumparat viata cea mai buna Sfintii Mucenici Samuil si Ilie, Daniil si Dumnezeiescul Ieremia si pe langa acestia, Sfantul Isaia cel cu nume mare.

Stih: Sfintilor mucenici, rugati-va lui Dumnezeu pentru noi.

Intarindu-se vitejii cu nadejdile vietii celei vesnice, bucurosi au rabdat strujirile trupurilor, cei ce au fost la numar cu Dumnezeiestii Tai Apostoli, Mantuitorule.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Luminatori plini de lumina a rasarit acum lui Dumnezeu Egiptul, care mai de mult era acoperit cu intunericul cel adanc al necunostintei; si s-a imbogatit cu lumina cunostintei de Dumnezeu.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin (a Nascatoarei).

Munte te-a vazut pe tine Proorocul Daniel, Preacurata, din care s-a taiat Piatra Care a sfaramat chipul intregii inselaciuni si a umplut toate marginile pamantului de cunostinta lui Dumnezeu.

Irmosul:

Jertfi-voi Tie cu glas de lauda, Doamne, striga catre tine Biserica, curatindu-se de sangele demonilor, cu Sangele Cel curs prin milostivire din coasta Ta.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Inaltat...

Fiind pusi inaintea groaznicelor unelte de chinuri, vitejii luptatori ai Domnului, bucurandu-se, cu barbatie plina de curaj au rabdat chinurile, netinand seama de trup. Pentru aceasta au si mostenit Vesnica Slava si acum se roaga pentru noi, cei care laudam chinurile lor.

Cantarea a 7-a.

Irmosul:

In cuptorul persienesc tinerii lui Avraam de dorul dreptei credinte mai mult decat vapaia focului fiind aprinsi, au strigat: Binecuvantat esti in Biserica Slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Mucenice Porfiriu, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu fata luminata si cu curatia cugetului, mucenice, prevazand bucuria ce te asteapta, ai defaimat chinurile, strujit fiind fara de mila, Preafericite Porfiriu.

Stih: Sfinte Mucenice Porfiriu, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeu, Care a mantuit pe cei trei tineri in cuptor, Acela Insusi te-a primit ca pe o jertfa adevarata, bine mirositoare, pe tine cel ars de tot in foc pentru Dansul, purtatorule de biruinta, Fericite Porfiriu.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Fiind impodobit cu taria sufletului si a trupului, Prealaudate Seleuc, ai surpat toata puterea tiranului, strigand: Binecuvantat esti Dumnezeul meu si Domnul.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin (a Nascatoarei).

Ca o Nascatoare de Dumnezeu, mai Frumoasa esti decat zidirea; ca te-ai facut cu adevarat Locas Preasfant al lui Dumnezeu. Binecuvantata esti tu intre femei, Preacurata Stapana.

Cantarea a 8-a. Irmos: Mainile intinzandu-si...

Stih: Sfinte Mucenice Porfiriu, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Plecandu-te tu Legii lui Hristos, pe toate le-ai lepadat, Preainteleptule Seleuc; si facandu-te ca un ostas al cucerniciei si invatator, ai purtat grija de vaduve si de saraci strigand: toate lucrurile laudati pe Domnul.

Stih: Sfinte Mucenice Porfiriu, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminandu-te cu Raza Cea Intelegatoare, batranule, Marite Mucenice Teodul si sluga adevarata facandu-te, ai urmat Stapanului, dupa a Carui Cruce dorind, cu bucurie ai rabdat-o, strigand: Binecuvantati toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Binecuvantam pe Tatal si pe Fiul si pe Sfantul Duh, Domnul.

Aratandu-te locas Dumnezeiescului Duh, Fericite Iulian, te-ai impodobit cu obiceiuri alese, aratandu-te plin de dreapta credinta si de blandete si de tot arzandu-te, cu credinta strigai: Binecuvantati toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin (a Nascatoarei).

Fara de mama fiind Cuvantul mai inainte din Tatal, mai in urma din tine S-a nascut, Preacurata, fara de tata Intrupandu-Se, Cel mai inainte fara de trup, vrand din milostivire sa mantuiasca pe cei ce canta: Binecuvantati toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Irmosul:

Sa laudam, bine sa cuvantam si sa ne inchinam Domnului, cantandu-I si preainaltandu-L pe Dansul intru toti vecii.

Mainile intinzandu-si Daniel in groapa, gurile leilor cele deschise le-a inchis; iar tinerii cei iubitori de dreapta credinta puterea focului au stins, incingandu-se cu fapta cea buna si strigand: Binecuvantati toate lucrurile Domnului pe Domnul.



Cantarea a 9-a. Irmos: Hristos, Patra Cea Netaiata de mana...

Stih: Sfintilor mucenici, rugati-va lui Dumnezeu pentru noi.

Numai Viata Cea Cereasca dorind cu adevarat purtatorilor de biruinta, cu mandrie ati defaimat pe cea lumeasca si supusa mortii; si acum va indestulati de Desfatarea Cea Preabuna si Fericita.

Stih: Sfintilor mucenici, rugati-va lui Dumnezeu pentru noi.

Inauntru livezii celei Dumnezeiesti dantuiti acum cu osardie, stand inaintea Izvorului Celui Stralucitor, slavitilor mucenici; din care scotand stralucirile, sunteti cu totul luminati.

Stih: Sfintilor mucenici, rugati-va lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvantul curatind toate intinaciunile sufletelor voastre si dezbracandu-va de hainele cele de piele, v-ati imbracat prin chinuri cu Haina mantuirii Cea Preafrumoasa.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Ceata a celor doisprezece la numar, adu-ti acum aminte, pe langa Stapanul Hristos, de toti cei ce savarsesc cu credinta pomenirea ta cea preafericita, rugandu-te sa se invredniceasca de salasluirea cea impreuna cu tine.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin (a Nascatoarei).

Ca o Maica a Celui Ce Singur este Stapan, te-ai aratat mai presus decat toate fapturile, Fecioara Marie. Pentru aceasta, Preacurata, toti credinciosii bucurandu-ne, pururea cu cantari te marim.

Irmosul:

Hristos, Piatra Cea Netaiata de mana, cea din capul unghiului, din tine, Muntele Cel Netaiat, Fecioara, s-a taiat, adunand firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine Nascatoare de Dumnezeu te marim.



SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Spaimantatu-s-a Iosif...

Ceata celordoisprezece Dumnezeiesti mucenici, cu adevarat intr-armandu-se cu tarie impotriva tiranilor vrajmasi, cu armele credintei i-a biruit pe ei; si incununandu-se cu cununa de la Dumnezeu, s-au numarat in Ceata ingerilor; cu care impreuna neincetat se roaga, sa se mantuiasca de ispite, de suparari si de chinurile cele vesnice, cei ce ii fericesc pe dansii cu credinta.



SEDELNA Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Spaimantatu-s-a Iosif...

Nu vom tacea niciodata, Nascatoare de Dumnezeu, a lauda cu multumire, din inima, milele tale, Stapana, noi robii tai, strigand si zicand: Preasfanta Fecioara, grabeste de ne izbaveste de vrajmasii cei vazuti si nevazuti si de toata amenintarea, ca tu esti Ocrotitoarea nostra.



SEDELNA Sfintei Cruci si a Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Spaimantatu-s-a Iosif...

Pe Tine, Cel Nascut din Tatal Cel fara de inceput, cea care mai pe urma Te-ai nascut cu Trup, vazandu-Te pe Cruce spanzurat, Hristoase, a strigat: vai mie, Preaiubite Iisuse! Cum Tu, Cel Ce esti Slavit de ingeri ca un Dumnezeu, de buna voie esti Rastignit acum de oamenii cei faradelege? Te laud, Indelung Rabdatorule.

